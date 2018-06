Nadal no perd el costum de guanyar Gasquet

Rafel Nadal continua sent la bèstia negra del francès Richard Gasquet. Aquesta tarda, en la pista central de Roland Garros, el mallorquí ha tornat a guanyar-lo, com en els 15 enfrontaments anteriors. Ho ha fet per un clar 6-3, 6-2 i 6-2, demostrant que es troba en plena forma per tornar a aconseguir el títol a la sorra parisenca. En els vuitens de final l’esperar l’alemany Max Marterer (el número 70 de l’ATP), que està realitzant un gran torneig.