Segellen el cinquè lloc en la Superfinal

La selecció espanyola va segellar la Superfinal de la lliga mundial en cinquena posició després de superar la Xina, l’equip amfitrió, amb solvència. Com en anteriors partits, el conjunt de Miki Oca va resoldre el duel a partir de la defensa i en l’equador ja dominava per un eloqüent 6-2. El potencial de les boies, Maica García i Paula Leitón, havien marcat diferències en la jornada anterior, contra Austràlia, però l’equip estatal té molts més recursos i ahir van ser les jugadores exteriors les encarregades de marcar el camí. En aquest sentit, Anni Espar va estar especialment inspirada i, amb tres dianes, es va convertir en un autèntic malson per a la defensa xinesa. Helena Lloret i Bea Ortíz, amb dos gols cadascuna, també van destacar en el balanç ofensiu en un conjunt espanyol que ja no va haver de patir per la victòria en l’intercanvi de cops dels dos últims quarts.

En la pugna pel títol, els Estats Units va complir els pronòstics i es va emportar la victòria per onzena vegada, la cinquena consecutiva, després de vèncer Holanda per 8-6. En la lluita per la medalla de bronze, la selecció russa, botxí d’Espanya en els quarts de final, va superar el Canadà per 7-6.