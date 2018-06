L’artista del filferro

El duel entre els dos jugadors més joves dels vuitens –Alexander Zverev (2) té 21 anys i Karen Khatxanov (38è de l’ATP) en té 22– no va decebre i va confirmar les virtuts funambulistes de l’alemany, que s’ha plantat als quarts de Roland Garros guanyant els tres últims partits en cinc sets, una demostració de força mental: 4-6, 7-6 (4), 2-6, 6-3 i 6-3 en tres hores i 29 minuts. Se les heurà en els seus primers quarts d’un major amb l’austríac Dominic Thiem (7), que va tenir un partit força més plàcid contra el japonès Kei Nishikori (19). Novak Djokovic (20), per la seva banda, va esbravar amb mètode i classe l’efervescència del madrileny Fernando Verdasco (30) –el botxí de Dimitrov (4)– per 6-3, 6-4 i 6-2. No ha arribat al seu sostre però progressa amb acceleració sostinguda. Una curiositat. Els tres primers jocs –2-1 per al de Belgrad– es van allargar 29 minuts. Una única pèrdua de servei i un percentatge brutal del 69 per cent dels punts guanyats amb el segon –superior, un fet poc habitual, al 62 del primer– van ser part de l’argumentari de l’exnúmero 1. L’italià de 25 anys Marco Cecchinato (72è), convidat sorpresa que mai abans havia guanyat un partit de Grand Slam, serà l’escull de Nole després de fer saltar la banca contra el belga David Goffin (8): 7-5, 4-6, 6-0 i 6-3. No hi ha precedents.

En l’obertura de vuitens –el plat fort serà avui el Serena-Xaràpova, un duel vintage que domina la nord-americana per 19-2–, la classe de Zverev el va catapultar. Va signar 17 aces per 9 del rival i va connectar 63 cops guanyadors per 43 del rus. Tots dos van cometre 51 errors, igualtat que remarca que el teutó va combinar millor l’agressivitat i el marge de seguretat. Khatxanov va rendibilitzar la potència de la dreta en el primer set. Zverev va reaccionar a partir del primer servei però li va costar. No va saber segellar el segon acte al servei amb 5-4 malgrat que va disposar de tres pilotes. El break consumat pel rus de penal i en l’últim minut (5-5) va reconduir el parcial fins al desempat (6-6). Malgrat tot, el de Moscou, potser cansat o si més no més conservador, va deixar d’invertir-se amb la seva dreta i això va permetre a l’alemany manar des del centre amb el seu revés de quirats. En qualsevol cas, el tie-break es va resoldre a favor de l’hamburguès, que va cantar victòria parcial en la quarta pilota de set amb el seu desè ace, La truita es va tornar a girar en el tercer set amb un Khatxanov superior (6-2) que va preservar el seu servei i va convertir dos trencaments (2/4). Sant tornem-hi. Un break revitalitzador (4-2) va segellar la reacció de Zverev. Va forçar el cinquè set i el va iniciar apoderant-se del servei rival. Va tancar el partit servint com els àngels (1,98) i exhibint-se amb el seu revés paral·lel.

En canvi, el Thiem-Nishikori va ser d’entrada bufar i fer ampolles per a l’austríac, infinitament i inesperadament superior d’entrada. Però se li va complicar. El japonès, ferit, va fer un cop de puny damunt la taula (5-7) però el servei i la dreta de Thiem –9 aces i 42 cops guanyadors– el van fer callar: 6-2, 6-0, 5-7 i 6-4.

Stephens fa via