Nadal, a quarts amb més dificultats de les previstes

Rafa Nadal s’ha classificat per als quarts de final de Roland Garros després de superar a Maximilian Marterer, 70è del rànking ATP, en tres sets (6-3, 6-2 i 7-6) i 2 hores i 30 minuts. El manacorí, cap de sèrie número 1, s’ha trobat amb un gran rival, la sorpresa dels vuitens de final a Paris, i que li ha plantat cara en alguns moments. Marterer ha començat molt bé però Nadal ha agafat les regnes del partit i s’ha imposat en el primer set, i també en el segon amb més comoditat. L’alemany, però, no volia donar el seu braç a tòrcer i ha tornat a complicar les coses a Nadal en el tercer set, que s’ha acabat decidint en el tie break. El mallorquí ha tingut tres pilotes de partit iha desaprofitat la primera, però no ha deixat escapar la segona.

Amb aquesta victòria, Nadal arriba a les 900 en la seva carrera.

El rival de mallorquí serà l’argentí Diego Schwartzman (11) que ha guanyat al sud-africà Kevin Anderson (6) per 1-6, 2-6, 7-5, 7-6 i 6-2 després d’una gran remuntada. Anderson s’ha posat dos sets amunt i ha deixat escapar dos serveis per classificar-se per als quarts de final, però Schwartzman ha lluitat fins el final i s’ha acabat imposant en 3 hores i 51 minuts.