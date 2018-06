Tsurenko es lesiona i Muguruza ja és a quarts

Dia de retirades a Roland Garros. Si al matí Serena Williams no ha jugat el seu partit davant Maria Xaràpova per culpa d’una lesió al pectoral, aquesta tarda ha estat la ucraïnesa Lesia Tsurenko, rival de Garbiñe Muguruza, la que ha abandonat per problemes físics. Tsurenko ha patit una estrebada muscular a la cuixa al començament del partit i, tot i que ha tornat a la pista després de ser atesa, ha hagut de parar en el tercer joc. El marcador reflectia un 2-0 favorable a Muguruza, que havia començat molt forta. La jugadora formada a Catalunya arribarà dimecres tan descansada com la seva rival, precisament Maria Xaràpova, al duel de quarts de final.

Els enfrontaments de quarts de final en el quadre femení, queden així: Halep - Kerber, Muguruza - Xarapova, Putintseva - Keys i Stephens - Kasatkina.

Pel que fa al quadre masculí, els efrontaments seran: Nadal - Schwartzman, Cilic - Del Potro, Cecchinatto - Djokovic i Thiem - Zverev.