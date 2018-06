Thiem s’imposa a un Zverev tocat i ja és a semifinals

Dominic Thiem és el primer semifinalista del quadre masculí de Roland Garros després de superar en tres sets a Alexander Zverev, un dels noms del torneig, que avui ha acusat problemes físics en gran part del partit.

Thiem (7) s’ha imposat per 6-4, 6-2 i 6-1 en una hora i 50 minuts en un partit en què s’ha mostrat millor que el jove alemany, i ho ha demostrat en el primer set, que s’ha adjudicat amb un ace. En el segon set, Zverev (2) ha començat a acusar els problemes a la cuixa esquerra, que portava embenada, i li han impedit desplegar en plenitud el tennis que l’han dut fins a quarts de final del torneig parisenc. L’alemany, de fet, ha necessitat la presència del fisioterapeuta per intentar acabar el partit amb 4-1. A partir d’aquest moment, la superioritat de Thiem ha estat més evident, i encara més clara ha estat en el tercer i últim set. Zverev s’arrossegava més que no pas jugava per la terra batuda, tot i que no ha deixat de competir tot el què el cos li ha permès, i l’austríac no ha tingut dificultats per adjudicar-se el partit.

Ara, Thiem , que s’ha classificat per a les semifinals per tercer any consecutiu, espera rival, que sortirà del partit entre Cecchinato i Djokovic.

En el quadre femení, Madison Keys s’ha classificat per a semifinals en vèncer la russa Yulia Putintseva per 7-6 i 6-4.