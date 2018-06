El miracle de Cecchinato

Marco Cecchinato (Palerm, 1992) jugava tornejos challenger a Marbella i Alacant el mes de març. A l’abril va guanyar el títol a Budapest, el seu primer èxit ATP, que li va permetre de situar-se el 59è del món, el seu millor rànquing més. Malgrat l’efervescent progressió, mai havia guanyat un partit de Grand Slam i res no feia preveure el seu esclat. Ahir va consumar el miracle a París derrotant en la Suzanne Lenglen el serbi Novak Djokovic (20)en un partit èpic per 6-3, 7-6 (4), 1-6 i 7-6 (11) en tres hores i 26 minuts. Passa a la història, a més, com el jugador amb un rànquing ATP més baix (72è) que irromp a les semifinals de Roland Garros des del 1999. Feia 40 anys, des que Corrado Barazzutti va jugar les semifinals de París, a més, que cap italià no arribava tan amunt en un Grand Slam. També pot presumir, en un pla tècnic, d’haver sortit victoriós de la confrontació de revés encreuat contra Nole. Jugarà contra l’austríac Dominic Thiem (7), que a 24 anys arriba per tercer any seguit a les semifinals i vol tastar la seva primera final. Va tornar a demostrar el seu estat de forma pletòric superant l’alemany Alexander Zverev (2) per 6-4, 6-2 i 6-1 en una hora i 50 minuts. El teutó, però, va pagar el sobreesforç després d’haver superat les tres eliminatòries anteriors a cinc sets –gairebé onze hores en quatre partits–i, amb molèsties a la cuixa esquerra, no va estar a l’altura.

El Thiem-Zvererv, per tant, va decebre. Tots dos s’havien trobat sis cops, amb 4-2 per a l’austríac, tot i que Zverev va ser superior en la final de Madrid. L’alemany, de fet , va encadenar el títol a Munic i Madrid i la final de Roma en tres setmanes i això també li ha acabat passant factura. Thiem, prodigi físic forjat amb entrenaments militars pel seu tècnic, va guanyar el torneig de Lió fa dues setmanes, segurament per treure’s el mal regust de l’eliminació en el primer partit de Roma contra Fabio Fognini. Paradigma de la potència amb una dreta meravellosa, va trencar convertint la seva primera pilota (4-3) i va tancar amb solvència el primer set sòlid amb el servei (6-4). Zverev ja s’havia tocat la cuixa esquerra en el primer set però en el tercer joc del segon parcial els símptomes de dolor van ser més evidents. La pallissa física precedent i la virulència dels cops de Thiem, que el feia anar de cantó a cantó, passaven factura. Llest, va reiterar les deixades tan bon punt va olorar sang. Preocupat, l’hamburguès va fer baixar a la pista el fisioterapeuta amb 4-1 en el segon set, però res no va canviar.

Si bé Djokovic, amb problemes en les cervicals que van fer que li calgués el fisioterapeuta en el primer set, havia estat d’entrada inferior contra un Cecchinato excel·lent, sí que és cert que va apujar molt la intensitat en el segon set. I, malgrat això, l’italià, molt inspirat, ràpid, agressiu –tant amb el revés a una mà com amb la dreta cargolada–i amb bona lectura va sobreviure, fins i tot quan estava contra les cordes. El sicilià va arrencar amb un break en el primer joc però el serbi s’hi va regirar. Fins al punt que amb 4-5 va malbaratar restant tres pilotes per adjudicar-se el set i restablir la presumpta normalitat. Inalterable,Cecchinato va jugar les boles calentes amb determinació i es va apoderar del tie-break (2-0). Amb moltes urgències, Nole va trencar el servei en el tercer joc del tercer parcial. El transalpí va començar a baixar físicament i va cometre força més errors no forçats, dèficit gairebé inexistent en els dos primers parcials (6-1). Cecchinato va anar al lavabo en el canvi, però va parlar amb el seu tècnic i el van penalitzar per coaching. La sanció va comportar un punt en contra del quart set: 15-0. El serbi duia també velocitat de creuer en el quart acte (4-1) fins que es va ennuegar. Cecchinato va reviscolar com si s’hagués menjar un plat de pasta, va recuperar el break en el novè joc i va abocar el partit al límit (5-5). Djokovic va salvar alleugerit una pilota de break en l’onzè joc (5-6) i va arribar viu al tie-break (6-6). També va sobreviure a tres pilotes de partit i va fer aixecar el públic dels seients –5-6, 9-10, 10-11–fins que va claudicar en la quarta. Ràpidament va anar a buscar Cecchinato i s’hi va abraçar. Un noble epíleg.

