Muruguza presenta candidatura al títol amb una exhibició

Garbiñe Muguruza s’ha classificat per a les semifinals de Roland Garros en vèncer clarament a Maria Xaràpova en dos sets (6-2 i 6-1), en un partit partit amb dues jugadores agressives que l’espanyola d’origen veneçolà ha controlat en tot moment . Muguruza ha tingut un inici espectacular, amb dos breaks sobre la seva rival i situant un 3-0 que ha impedit que la russa marqués el ritme. La jugadora del CT Barcino ha jugat un molt bon tennis, deixant Xaràpova amb només dos jocs.

En el segon set, Muguruza, campiona a París el 2016, ha continuat sent una piconadora des del fons de la pista i les seves restades, que han estat clau per a imposar-se en només 75 minuts de joc. Xaràpova no ha tingut opció a respondre a la potència de Muguruza i s’acomiada del torneig francès.