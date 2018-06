Berta Castells allarga l’idil·li mediterrani

La llançadora de Torredembarra Berta Castells (València Esports) es convertirà a Tarragona en l’atleta de la federació espanyola amb més participacions en uns Jocs Mediterranis. Serà la cinquena vegada que la recordista estatal de martell competeix en aquest campionat. Fins ara, compartia les quatre participacions amb Manolo Martínez, Ángeles Barreiro i Margarita Ramos, tots tres del sector de llançaments i retirats des de ja fa diverses temporades. Des que va debutar a Tunis 2001 amb només 17 anys, Castells no ha fallat en els Jocs Mediterranis ni a Almeria 2005, Pescara 2009 i Mersin 2013, on va aconseguir el seu millor resultat amb la segona posició final (66,16 m).

A més de Castells, també han estat convocats per als Jocs Mediterranis nou atletes catalans més. Amb la llançadora de Torredembarra, l’única amb experiència en la competició és la velocista vilanovina Estela García, que va ser tant a Pescara 2009 com a Mersin 2013, on va ocupar el segon lloc en 100 m (11.53) i el quart en 200 m (23.65). Aquest cop García competirà en el doble hectòmetre i en el relleu de 4x100 m, on coincidirà amb la seva companya d’entrenaments Cristina Lara. En la competició femenina destaca la presència de la migfondista de Banyoles Esther Guerrero (800 m), a més de la saltadora de perxa Mònica Clemente, la també llançadora de martell Laura Redondo, la velocista Carmen Sánchez (4x400 m) i la fondista vallenca Marta Galimany (mitja marató). En homes, els únics catalans convocats han estat Marc Alcalà, en els 1.500 m, i el veterà fondista Ayad Lamdassem, en la mitja marató.

El total de la selecció espanyola el conformen 59 atletes, i no hi seran alguns dels principals referents del moment, com els velocistes Bruno Hortelano i Óscar Husillos, o el fondista Adel Mechaal. En tot cas, destaca la presència dels atletes del Barça Ángel David Rodríguez (100 i 4x100 m) i Ávaro de Arriba (800 m). La competició atlètica es disputarà entre el 27 i el 31 de juny.