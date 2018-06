Nadal en suspens per la pluja

Garbiñe Muguruza es va mostrar molt superior a la russa Maria Xaràpova, la va derrotar per 6-2 i 6-1 en una gran exhibició i es va classificar per a la semifinal del quadre femení. La seva rival serà la romanesa Simona Halep –primera favorita–, que va haver de lluitar més per vèncer l’alemanya Angelique Kerber per 6-7 (2), 6-3, i 6-2. En aquesta semifinal també estarà en joc el número u mundial, i la que guanyi i passi a la final l’aconseguirà. Muguruza va superar la russa en una hora i deu minuts, en tot moment va controlar el joc i la rival, i es va mostrar molt sòlida i ràpida a la pista. La tercera cap de sèrie es va situar amb un 4-0 d’entrada i es va adjudicar el primer set per 6-2. En el segon va trencar el servei de Xaràpova (28) en el primer joc, després va cedir el seu, però no va donar cap opció a la russa i a partir d’aquí va guanyar cinc jocs consecutius fins al 6-1. Maria Xaràpova va tenir problemes amb el seu servei i va fer sis dobles faltes, ja que quan no arriscava amb el segon servei Muguruza l’atacava. La russa només va guanyar 5 dels 26 segons serveis que va fer, mentre que Muguruza va guanyar el 58 per cent dels punts quan estava a la restada. Muguruza i Xaràpova havien jugat tres vegades i sempre havia guanyat la russa, un cop en els quarts de Roland Garros de l’any 2014. Simona Halep va necessitar 2h14 per guanyar Kerber (12). En el primer set va anivellar un 0-4 en contra, però va perdre en el tie-break, mentre que als dos següents va ser superior i es va emportar la victòria.