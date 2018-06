El televisiu Màxim Huerta, ministre de Cultura i Esport

El periodista i escriptor valencià Màxim Huerta, ha estat nomenat avui ministre de Cultura i Esport en el Govern de Pedro Sánchez. Huerta va deixar la televisió al 2015, on treballava en el programa d’Ana Rosa Quintana, per dedicar-se a escriure. Molt actiu en les xarxes socials, és autor de tres piulades que, com a mínim, contradiuen la seva elecció per a una cartera que també contempla la gestió pública de l’esport a l’estat espanyol. “Umberto Eco: ‘odio als esportistes’. Jo, l’esport. Quina manera de sobrevalorar el físic! Ozu” (2010), n’és un d’ells. Un altre: “Menys esport, crec que faig de tot” (2010). I el tercer: “No piulo de futbol perquè no en tinc ni puta idea” (2016).

Actualment és membre de l’Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió i escriu en diversos mitjans com “El Español”, “20 minutos” o “National Geographic”. El seu últim llibre es va publicar el 2017, “La parte escondida del Iceberg”.