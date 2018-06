Nadal completa la remuntada i ja és a semifinals

Rafa Nadal ja és a semifinals de Roland Garros després de superar a l’argentí Diego Schwartzman (11) en quatre sets, en un partit que va començar ahir i s’ha acabat aquest migdia. El mallorquí, cap de sèrie número 1 del torneig, va haver de demanar ahir l’assistència del fisioterapeuta per resoldre unes molèsties als canells, però sembla que avui no l’han molestat en excés, perquè s’ha imposat al seu rival amb molta claredat.: 4-6, 6-3, 6-2 i 6-2, consumant així la remuntada.

Nadal ha començat molt concentrat, i ben aviat ha igualat el partit guanyant el segon set, i ha dominat a plaer en l’inici del tercer. De fet, Schwartzman ha trigat set jocs en guanyar el seu primer des que s’ha reprès el matx, fet que li ha donat molta avantatge a Nadal. I quan semblava que el número 1 ja tenia el tercer set a la butxaca, l’argentí ha elevat el seu nivell i li ha pogut plantar cara de manera momentània salvant tres boles de break amb 5-2. Però Nadal era millor, i s’ha acabat adjudicant el set.

El quart set, de nou molt lluitat amb un Schwartzman que no ha donat el seu braç a tòrcer en cap moment tot i que Nadal mantenia el seu domini. L’argentí ha cregut en les seves possibilitats en tot moment i no ha defallit tot i que la victòria de Nadal era qüestió de minuts, i això ha fet aixecar el públic de la Philippe-Chatrier, que ha animat a l’argentí amb insistència. Nadal ha deixat escapar dues pilotes de partit, però ha acabat classificant-se per a les semifinals per 11a vegada a Roland Garros.