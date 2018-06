Muguruza es queda a les portes de la final

Garbiñe Muguruza (3) ha quedat eliminada de Roland Garros a mans de Simona Halep (1) que, amb la seva presència a la final de París s’assegura el número 1 del ránking WTA. La campiona del torneig l’any 2016 no ha tingut cap opció aquesta tarda avant la tennista romanesa, que ha marcat el ritme del partit des del primer moment i que ha guanyat per 6-1 i 6-4 en una hora i 32 minuts. El partit no ha començat gens bé per a Muguruza, que només ha estat capaç de guanyar un joc davant una Halep molt millor. La cap de sèrie número 1 ha imposat el seu tennis i ha dominat a l’espanyola, que ha notat molt les errades no forçades, inclosa una doble falta. De fet, el set s’ha decidit més per les errades de Muguruza que per l’encert de Halep, fins al 6-1.

La jugadora del CT Barcino, però, ha millorat en el segon set i s’ha posat 3-1 amunt, fet que li ha donat ales per començar a marcar el ritme. Ha tret Muguruza la seva agresivitat, que l’ha empès a lluitar cada punt. Halep se sentia més còmode, molt més àgil de cames, i acostava a poc a poc a la seva rival cap al precipici, d’on ja no n’ha pogut sortir.