Munarriz guia el Barceloneta a semifinals de la lliga de campions

L’Atlètic Barceloneta s’ha classificat per les semifinals de la lliga de campions després de derrotar l’Eger hongarès (4-9) en el primer partit de la Final a 8 de Gènova i demà buscarà l’accés a la final contra l’Olympiacòs grec. Els de Jesús Martín s’han mostrat sòlids en defensa (només han rebut quatre gols), han tingut la capacitat d’imprimir el ritme que més els ha interessat i han aconseguit una victòria molt solvent. Munarriz, autor de quatre gols, i Granados, amb dos, han estat dos dels principals protagonistes del conjunt mariner comandat per Perrone i apuntalat per López Pinedo a la porteria.

Encara que els hongaresos s’han avançat gràcies a una acció de qualitat de Vlachopoulos a la boia, els catalans no han tardat en capgirar la situació. Felipe Perrone ha aprofitat la primera acció de superioritat per empatar i una canonada exterior de Famera ha permès a l’Atlètic Barceloneta situar el segon gol al marcador. Els mariners haurien pogut ampliar la diferència abans de finalitzar el primer parcial, però el remat de Mallarach s’ha estavellat al pal.

El tercer gol barceloní ha arribat a l’inici del segon quart després d’una jugada personal de Vrlic des de la boia (1-3). Els hongaresos han reaccionat amb dos gols consecutius i han restablert la igualtat (3-3). Després d’alguns atacs fallits, els mariners han tornat a superar Mitrovic en el moment més oportú amb un llançament de Munarriz a l’esquadra, en una acció d’home de més. El mateix navarrès ha ampliat la diferència (3-5), però l’Eger ha reduït l’escletxa just abans del descans (4-5).

Després del descans, Munarriz ha continuat sent el protagonista ofensiu dels catalans. Ha col·locat l’Atlètic Barceloneta dos gols per davant en el resultat una altra vegada (4-6). El camí cap a les semifinals l’han aplanat el jove Álvaro Granados (4-7) i les intervencions determinants de Dani López Pinedo.

L’Atlètic Barceloneta ha sabut gestionar els tres gols de diferència en els últims vuit minuts i no ha passat angoixes davant d’un Eger cada vegada més fos i menys convençut de les seves possibilitats. Munarriz i Granados han ampliat la diferència (4-9).

Abans, l’Olympiacòs ha derrotat l’Spandau 04 alemany (6-5) en el primer partit dels quarts de final. Els grecs han portat la iniciativa i s’han avançat 3 a 0, però el conjunt de Berlín no s’ha rendit i ha aconseguit empatar a quatre. A l’hora de la veritat, l’Olympiacòs ha obert una escletxa de dos gols (6-4) que els alemanys no han pogut contrarestar. Dedovic ha escurçat diferències però i l’Spandau encara ha tingut una última possessió que no han pogut aprofitar.