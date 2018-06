Barshim i Semenya, intractables a Oslo

El saltador d’alçada qatarià Mutaz Essa Barshim i la corredora de 800 m sud-africana Caster Semenya continuen comandant amb mà de ferro les seves especialitats en la lliga del Diamant i avui han segellat una nova victòria en els Bislett Games d’Oslo. Barshim ha respost a la pressió del rus Danil Lysenko (2,33 m) amb un vol per sobre de 2,36 m. El qatarià ha intentat després sense èxit sobrepassar el llistó a 2,40 m. Semenya ha tornat a imposar la seva llei en les dues voltes a la pista. La migfondista de Burundi Francine Niyonsaba ha fet un intent de superar-la a l’inici de l’última corba, però la doble campiona olímpica i la triple campiona mundial ha respost amb suficiència i s’ha escapat amb relativa comoditat en els últims 150 metres. Semenya ha creuat la meta en 1:57.25, seguida per Niyonsaba (1:58.57), que ha superat per una única centèsima l’etíop Habitam Alemu (1:58.58).

L’afició local també ha vibrat amb el duel de 400 m tanques entre el qatarià Abderrahman Samba, una de les sensacions de la temporada, i el noruec Karsten Warholm. L’asiàtic ha arribat molt més sencer en el tram final i ha vençut amb 47.60, seguit per l’ídol local, amb 48.22. Com marca la tradició, la reunió s’ha tancat amb la milla de somni, una cursa eminentment tàctica que s’ha resolt a l’esprint amb la victòria del kenyà Elijah Motonei Manangoi (3:56.95).