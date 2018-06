Marc López i Feliciano López no podran revalidar el títol

El català Marc López i el manxec Feliciano López, vigents campions de la competició de dobles masculins de Roland Garros, han quedat fora de la final després de perdre per 6-4 i 7-5 contra la parella formada per l’austríac Olivier Marach i el croat Mate Pavic en les semifinals del torneig parisenc en una hora i 32 minuts. D’aquesta manera, la parella espanyola no podrà revalidar el títol que van aconseguir l’any passat. Marc i Feliciano López han cedit un primer set igualat i han competit fins el final també en el segon, però no han pogut classificar-se per jugar la final. Marach i Pavic s’enfrontaran a la final amb la parella local formada per Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut.