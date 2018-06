Thiem ja espera rival a la final

Dominic Thiem (7) s’ha classificat aquest migdia per a la final masculina de Roland Garros després de guanyar per tres sets a zero a l’italià Marco Cecchinato, número 72 del rànking ATP. Conscient que era el favorit, Dominic Thiem (7) ha volgut deixar clar ben clar que no deixaria passar l’oportunitat de, aquest cop sí, jugar una final de Roland Garros, després de quedar-se a les portes en les últimes edicions del torneig. Al davant, però, tenia Marco Cecchinato, que no li ha posat les coses gens fàcils. Amb punts molt llargs que han pesat en el físic dels dos, l’italià s’ha posat 5-4 però ha fallat en els moments clau, i Thiem ha remuntat fins a adjudicar-se el primer set.

Ceccinato, que amb la seva actuació a París escalarà moltes posicions en el ranking ATP, no volia donar el seu braç a tòrcer i ha seguit plantant cara en el segon set molt competit que s’ha decidit al tie-break. L’austríac s’ha endut el set amb un emocionant tie-break per 10-12 i ha agafat molta avantatge, fet clau per a endur-se finalment el partit. Cecchinato ha fet un molt bon paper avui però el cansament, físic i mental, s’ha apoderat d’ell en el tercer i definitiu set, que s’ha endut Thiem per sentenciar el partit i certificar el seu pas a la final.