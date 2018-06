Nadal escombra Del Potro i se les haurà amb Thiem a la final

Rafa Nadal va camí d’escriure un nou capítol com a rei de Roland Garros i avui s’ha desfet de Martín del Potro en la segona semifinal. L’argentí ha plantat cara en el primer set, però s’ha vist escombrat després en caure 6-4, 6-1 i 6-2. El rival diumenge a partir de les tres del migdia serà Dominic Thiem, que lluitarà per la glòria per primera vegada.

El primer set se l’ha endut Nadal, però Del Potro no li ha posat gens fàcil. L’argentí ha disposat d’un 0-40 ja en el tercer joc, que el manacorí ha solventat amb una seguretat impressionant. El trencament no s’ha produït fins al novè, quan l’ex-número u mundial ha aixecat un 40-0 i s’ha posat per davant després d’un espectacular intercanvi a la xarxa. El balear ha servit per al 6-4, segellat amb un revés a la xarxa del sud-americà.

La igualtat ha desaparegut de cop en el segon set, on Nadal ha entrat en mode piconadora, sense que Del Potro trobés la manera de replicar. L’argentí ha aportat fins i tot un toc d’humor quan s’ha posat a celebrar amb els braços enlaire el 5-1, que li evitava el set en blanc. No ha anat més enllà i el manacorí ha aprofitat el servei per al 6-1.

La dinàmica s’ha mantingut en el tercer, amb trencament d’entrada de Nadal per a desesperació de Del Potro, que veia com li endevinava la intenció a cada cop. El balear hi ha tornat poc després amb una restada fortíssima que ha deixat clavat l’argentí per al 5-1 i no ha desaprofitat la primera bola de partit.

En la primera semifinal, Dominic Thiem (7) s’ha classificat després de guanyar per tres sets a zero a l’italià Marco Cecchinato, número 72 del rànking ATP. Conscient que era el favorit, Dominic Thiem (7) ha volgut deixar clar que no deixaria passar l’oportunitat de, aquest cop sí, jugar una final de Roland Garros, després de quedar-se a les portes en les últimes edicions del torneig. Al davant, però, tenia Marco Cecchinato, que no li ha posat les coses gens fàcils. Amb punts molt llargs que han pesat en el físic dels dos, l’italià s’ha posat 5-4 però ha fallat en els moments clau, i Thiem ha remuntat fins a adjudicar-se el primer set.

Ceccinato, que amb la seva actuació a París escalarà moltes posicions en el ranking ATP, no volia donar el seu braç a tòrcer i ha seguit plantant cara en el segon set molt competit que s’ha decidit al tie-break. L’austríac s’ha endut el set amb un emocionant tie-break per 10-12 i ha agafat molta avantatge, fet clau per a endur-se finalment el partit. Cecchinato ha fet un molt bon paper avui però el cansament, físic i mental, s’ha apoderat d’ell en el tercer i definitiu set, que s’ha endut Thiem per sentenciar el partit i certificar el seu pas a la final.