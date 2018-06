Sense antídot ofensiu

Si dijous l’Atlètic Barceloneta es va assegurar ser entre els quatre millors clubs d’Europa de la temporada després de deixar l’Eger hongarès amb només quatre gols, ahir van ser els catalans els que no van passar de quatre gols. L’estadística va ser insuficient per eliminar l’Olympiacòs en la semifinal de la final a 8, i avui no podran disputar la final de la lliga de campions. El privilegi serà per als grecs i el Pro Recco italià, que va eliminar el Jug Dubrovnik. Amb tot, els catalans esperen rubricar la bona actuació amb la medalla de bronze.

La solidesa defensiva la va mantenir, l’Atlètic Barceloneta. Tenia clar que era el camí per ser a la final i se’n va sortir amb una excel·lent feina col·lectiva i l’aportació del Dani López Pinedo de les cites especials, i que va ser un dels encarregats de mantenir les possibilitats de victòria fins al final. El de Sants va registrar uns números extraordinaris: 11 aturades i un encert del 65%.

Però el taló d’Aquil·les va ser la falta d’encert. Es va estancar en les superioritats (en va aprofitar dues d’onze), i en igualtat de condicions li va ser difícil esquivar la defensa grega i sorprendre Pavic. Aquest bagatge i uns intervals massa llargs sense marcar van minvar la confiança dels llançadors catalans.

La dificultat per superar les defenses rivals va quedar palesa des del principi. Tots dos equips van desaprofitar les primeres superioritats. Amb tot, en la segona, Buslje va marcar i l’olotí Blai Mallarach va respondre amb l’esquerra prodigiosa. Els catalans van deixar escapar una altra superioritat per acabar el primer parcial a davant en el resultat.

En canvi, els grecs van aprofitar la tercera superioritat per batre López Pinedo en el primer minut del segon quart. Una mà providencial del porter català va evitar el tercer gol en un un contra un amb Argyropoulos, però el de Sants no va poder fer res davant d’una canonada de Gounas en una ràpida acció al contraatac (3-1). Enmig de les dues accions, els mariners van continuar amb la pólvora mullada.

El jove Álvaro Granados va trencar la dinàmica negativa amb una rematada ben col·locada des de l’exterior, i va posat fi a nou minuts de sequera. Poc abans del descans, Felipe Perrone va enviar la pilota lluny de l’abast de Pavic i va permetre als mariners sortir il·lesos d’una situació compromesa i encarar el desenllaç amb les possibilitats intactes.

Però el descans no va servir per afinar la punteria ni generar oportunitats clares. L’Atlètic Barceloneta va llançar a les escombraries la bona feina defensiva a causa del desencert en atac en moments determinants. No se’n va sortir després que l’àrbitre anul·lés un gol de penal dels grecs per haver enfonsat la pilota ni després que López Pinedo es tornés a exhibir en un un contra un al començament de l’últim quart i amb el marcador favorable a l’Olympiacòs (4-3). Per sort, Vrlic va necessitar pocs segons per restablir l’empat en culminar una assistència magistral de Perrone.

Fontoulis va desfer la igualtat a cinc minuts per a la conclusió. Però ni les bones combinacions entre Felipe Perrone i Josip Vrlic van servir per superar un efectiu Pavic. Els catalans encara van tenir una última possessió, però no van poder canviar la dinàmica i l’Olympiacòs va sentenciar just abans de la botzina final.