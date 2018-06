Halep conquereix París

Simona Halep ha fet bons els pronòstics i ha conquerit Roland Garros en superar Sloane Stephens per 3-6, 6-4 i 6-1. És el primer grand slam per a la tennista romanesa.

Stephens ha sorprès d’entrada amb punts molt llargs, que han aprofitat els nervis de Halep, trencant-li el servei en el quart joc. La romanesa ha tingut l’oportunitat de tornar-li en el novè, però el revés s’ha estavellat a la xarxa i el 6-3 feia pensar en la nord-americana donant la sorpresa.

La reacció de la favorita s’ha produït en el segon set, si bé s’ha fet esperar. D’entrada, un nou trencament d’Sloan, que li posava la por al cos a la favorita. La romanesa s’ha mostrat més agressiva, pujant més a la xarxa i ha fet un break er recuperar la igualtat. El canvi de dinàmica era evident, amb dos jocs en blanc i un nou trencament. Stephens s’ha refet momentàniament fins situar el 4-4, però no ha pogut defensar el seu servei amb 5-4 i la primera pilota de set ha comportat el premi de la número u, que ha arriscat i li ha sortit bé.

En l’últim set només hi ha hagut una tennista damunt la terra batuda de Roland Garros. Stephens ha evitat el set en blanc per poc, però la primera pilota de partit ha estat la definitiva per a coronar Halep amb un bon servei, que ha generat que Stephens enviés la restada a la xarxa.