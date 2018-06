El gran campió i el novell

Deu títols a París per un costat i la primera final per l’altre són les diferents cartes de presentació de Rafael Nadal i de Dominic Thiem abans de la final de Roland Garros que es disputa avui (15 h). El manacorí buscarà la seva onzena copa dels Mosqueters i situar en disset els títols en el Grand Slam, mentre que l’austríac ha arribat per primera vegada a una final dels quatre grans. En els seus nou enfrontaments particulars –tots sobre terra–, Nadal ha aconseguit sis victòries i Thiem, tres, però l’últim cop que es van trobar la victòria va ser per a l’austríac. Va ser fa unes setmanes en els quarts de final de Madrid. Dels nou enfrontaments anteriors dos van ser en finals, i les dues victòries van ser per al manacorí, mentre que també s’han enfrontat dues vegades a París, amb triomfs del número u mundial. Va ser en la segona eliminatòria de l’any 2014 i en la semifinal de la temporada passada.

L’austríac, setè cap de sèrie, va explicar respecte a la final: “Se com jugar contra Nadal, tinc un pla.” Va afegir que intentarà que també funcioni a París i no només a Madrid o Roma, on ha derrotat el manacorí les dues últimes vegades. Nadal va dir que pot pensar en diferents tàctiques per guanyar, però que només n’hi ha una de bona: “El que he de fer és jugar el meu millor tennis. Si ho faig tindré les meves oportunitats.”