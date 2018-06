El primer de la número u

En tres ocasions no havia aconseguit l’objectiu i en la quarta final d’un Grand Slam va guanyar el títol. Simona Halep va guanyar per fi un dels quatre grans tornejos en imposar-se en la final del Roland Garros, en què havia caigut en dues finals anteriors, 2014 i 2017. La romanesa, número u mundial, ho va fer remuntant un partit que tenia molt complicat contra la nord-americana Sloane Stephens –desena cap de sèrie–, per 3-4, 6-4 i 6-1. La determinació, la força mental, córrer un cop i un altre d’un costat a l’altre de la pista i no donar per perduda cap pilota la van portar a una victòria molt desitjada.

La romanesa no va estar al seu millor nivell en el primer set i Sloane Stephens es va mostrar molt sòlida i es va posar al davant, 1-4, i es va adjudicar el primer set per 3-6. La nord-americana, que havia jugat sis finals en la seva carrera i havia guanyat sis títols, va iniciar el segon parcial amb un trencament de servei, i un 0-2 al seu favor. Simona Halep va canviar radicalment, va reaccionar i va guanyar quatre jocs seguits (4-2), i tot i cedir un altre cop el seu servei, va treure tota la seva qualitat en el desè joc per fer un break i emportar-se el segon set per 6-4. La nord-americana, campiona del Grand Slam dels Estats Units l’any passat, no va encaixar bé que la final s’igualés i va començar a fer moltes errades en el tercer set. Simona Halep ho va aprofitar per situar-se amb un 5-0 amb una gran demostració de la seva varietat de cops, es va emportar el set per 6-1 i el títol de Roland Garros.

