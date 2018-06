El Barceloneta es penja el bronze

L’Atlètic Barceloneta ha acomiadat la participació a la Final a 8 de Gènova amb una prestigiosa tercera posició després de golejar el Jug Dubrovnik (14-8), vigent subcampió, en el partit pel tercer lloc. Els catalans han portat sempre la iniciativa en el resultat i la medalla de bronze els serveix per tancar una temporada excepcional en la qual han guanyat tots els títols espanyols i la lliga catalana.

El conjunt mariner ha començat el partit endollat. En tan sols quatre minuts ha marcat tants gols com en tot el duel de semifinals contra l’Olympiacòs. Vrlic, Fran Fernández i Felipe Perrone han estat els primers golejadors i els tres gols han obligat al tècnic croat a demanar un temps mort per canviar la dinàmica. Però no ha aconseguit el propòsit perquè Tahull ha fet el quart. Abans d’acabar el quart, el català del Jug Xavi Garcia ha escurçat distàncies.

En els següents vuit minuts hi ha hagut un intercanvi de gols, encara que al final Fatovic ha desfet l’equilibri (6-4). Xavi Garcia ha situat el Jug en transformar un penal després del descans. Però la reacció croata no ha tingut continuïtat. Els catalans han respost amb un parcial de cinc gols fruit de bones combinacions i d’accions individuals de qualitat (11-5) que han tornat a provocar que l’entrenador del Jug aturés el partit. Però de nou, després del temps mort, han marcat els mariners a través de Bustos (12-5). El Jug ha encadenat dos gols abans d’acabar el tercer parcial (12-7). En els últims vuit minuts els catalans han mantingut l’efectivitat i la vistositat ofensiva. El tècnic Jesús Martin ha donat minuts a Miki Linares i Dani López Pinedo s’ha assegut a la banqueta a descansar per primera vegada després d’haver protagonitzat una Final a 8 excel·lent.

D’aquesta manera, els mariners tanquen amb brillantor la fase final de la lliga de campions. És la segona vegada que es pengen el bronze, la primera va ser el 2013 en la primera participació a una fase final.