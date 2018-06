El parc temàtic de la bici

La segona edició de la Sea Otter Europe es tancarà aquest migdia després de viure ahir la jornada més intensa, en què es va disputar bona part del programa competitiu, tant pel que fa a les proves de caràcter internacional, incloses les de categoria UCI, com a totes les que engloben l’univers del practicant de ciclisme. Des de la copa catalana de trial i la BTT Classic –amb bicis de més de 25 anys– fins a les supercurses i la copa catalana infantil de BTT, passant per la marxa cicloturista internacional (ahir, per les Gavarres; avui, a les Guilleries) i la Pirinexus Challenge –350 km en un temps màxim de 20 hores–, que arriba a la quarta edició. Just en el moment de la sortida del sol (6.13 hores), es donava el tret de sortida a la cursa gravel, que ressegueix la ruta per les comarques gironines i passa pel Pirineu i per la Costa Brava. El primer a completar el recorregut va ser el canadenc Christian Meier, exprofessional de l’Orica establert a Girona, amb 18h35.

Tot plegat, en un autèntic parc temàtic del ciclisme, per a tots els públics i en tots els seus vessants, amb la presència d’alguns dels protagonistes històrics de l’esport de les dues rodes, com ara el considerat millor corredor de BTT de tots els temps i recentment retirat de la competició, el francès Julien Absalon, homenatjat ahir. Proves i demostracions de tot tipus de material relacionat amb la bicicleta, un tiberi amb plats degustació l’un darrere l’altre.

Titouan Perrin-Ganier (Focus MTB Racing Team) va estrenar divendres el palmarès del festival en la cursa Eliminator, modalitat de la qual és el campió del món. Sam Gave (Specialized), l’últim capaç de superar el mallot irisat d’XCO, Nino Schurter –ho va fer en la cita inaugural de la copa del món, a Stellenbosch (Sud-àfrica)–, va guanyar la Marathon Cup davant Hans Becking i Enrique Morcillo, la vencedora de la qual va ser la campiona lituana Katazina Sosna (Torpado) –també de l’última Volcat–. “M’ha sorprès el terreny, amb zones a l’estil de la copa del món, amb rock gardens naturals; ha estat espectacular”, va assenyalar Gaze, que avui corre la cursa XCO, en què també hi haurà Jofre Cullell (Megamo), el campió d’Europa júnior l’estiu passat. El corredor de Nova Zelanda s’ha establert a Girona des de fa unes setmanes. “Ara toca anar a casa i recuperar-me al màxim”, va dir.

El plat fort competitiu, ahir, va ser la copa catalana internacional (UCI C1), que, com en les copes del món, té una cursa d’elit femenina –ahir a la tarda– i una de masculina –avui al matí–. Una de les caps de cartell d’aquesta segona edició de la Sea Otter Europe, Pauline Ferrand-Prévot –campiona del món el 2015 de BTT, carretera i ciclocròs–, es va apuntar la victòria davant Clàudia Galicia (Megamo), segona després de superar la sub-23 Coline Clauzure, en el darrer sospir i en un esprint en què va fer valer la seva millor col·locació. “Estic molt contenta de poder guanyar aquí, tant pels punts UCI com per l’ambient sensacional que hem viscut”, va remarcar la francesa del Canyon, tercera en la darrera copa del món. Les també sub-23 Magda Duran (Bikingpoint) i Sara Gay (Bikingpoint) van ser cinquena i sisena de la general, respectivament.