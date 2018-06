Catalunya ja té el seu ‘equip’

Tot i que a última hora i pot haver algun canvi, l’esport català estarà representat als Jocs Mediterranis de Tarragona –22 de juny-1 de juliol– per 84 atletes del país, a banda dels molts altres que competeixen per clubs de casa nostra. La gran figura i aspirant a més medalla serà, òbviament, la badalonina Mireia Belmonte, campiona europea, olímpica i del món i amb una trajectòria internacional que inclou medalles en tots els grans campionats. Això sí, aquesta serà la seva primera participació en uns Jocs Mediterranis. La delegació del Comitè Olímpic Espanyol serà de 396 esportistes, la segona més àmplia rere la d’Itàlia.

Altres referents que aspiraran clarament al podi són l’atleta de Banyoles Esther Guerrero, l’equip de waterpolo femení (12 catalanes de 13 convocades), la selecció masculina d’handbol, amb diversos campions d’Europa en les seves files, i la també nedadora Jessica Vall, campiona d’Europa en l’últim europeu de piscina curta.

Si una definició es pot fer dels Jocs Mediterranis en general i d’aquests en particular és el seu eclecticisme. Grans modalitats olímpiques i figures mundials compartiran cartell amb esports clarament minoritaris, com la petanca, la boccia i l’esquí nàutic. Així, tres jugadors històrics de la boccia catalana, com Cristina Soler, Daniel Guillén i Pablo Serena, tindran un aparador immillorable per donar a conèixer la modalitat. En el cas de l’esquí nàutic, dos dels quatre convocats per la federació espanyola són del Lleida Ski & Wave, el manresà Àlvar Noguera i el manresà Roger Ballús.

Altres participants amb històries particulars al darrere són, per exemple, l’amazona barcelonina Paola Amilibia, que l’any passat va ser la primera a guanyar un campionat d’Espanya absolut de salts superant tots els participants masculins. També hi serà el lluitador olímpic Taimurav Friev, nascut a Ossètia i que viu des de petit a Sant Adrià. Els altres esportistes que ha nascut fora de Catalunya o Espanya són el gimnasta manresà Thierno Diallo (Guinea), l’atleta lleidatà Ayad Lamdassem (Marroc), la jugadora de tennis taula Gàlia Dvorak (Ucraïna) i la jugadora de waterpolo Mati Ortiz del CN Sabadell (Mèxic).

Els cinc representants de la demarcació de Tarragona seran Berta Castells (Torredembarra), Marta Galimany (Valls), Sònia Franquet i Judit Sans (Ascó) i Rubén Garcia (Tortosa). El més jove de la delegació serà el futbolista de Badalona Sergio Gómez (Borussia Dortmund), que encara no ha fet els 18 anys i formarà part de la selecció sub-18 de la federació espanyola. També són de l’any 2000 el seu company Víctor Gómez (RCE Espanyol) i la jugadora de waterpolo Paula Leitón (CN Sabadell).

Els clubs catalans més representats a la cita seran el CN Sabadell, el CN Sant Andreu, el FC Barcelona i el Barceloneta.

