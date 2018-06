Rècord de Maxim Huerta: sis dies només com a ministre de cultura i esport

Màxim Huerta ha establert una nova marca de brevetat al càrrec després de presentar la dimissió com a ministre de cultura i esport tan sols sis dies després de jurar el càrrec. “Acceptava un compromís més important que la meva carrera o el meu futur. Estava il·lusionat per servir el meu país i la cultura, sabent que seria titllat d’estrafolari i criticat per participar en el programa que participava. He pres una decisió mirant cap al futur, creient en dues coses bàsiques: la cultura i la transparència. Estic al dia amb hisenda. Assessorat pel meu assessor fiscal i com tants i tants companys de professió vaig pagar a través d’una societat. Aleshores no era il·legal i hisenda va canviar, recordeu que aleshores es va parlar de caça de bruixes. Vaig pagar, però vaig presentar un recurs. No va ser una condemna per frau, sinó una multa per presentar el recurs. Potser això no s’escoltarà perquè vivim en una societat ofegada pel soroll, on no importen les explicacions. Importa l’atac i busca minar el projecte del president Sánchez. No ho permetré. He pagat la multa dos cops. Aleshores i ara. Me’n vaig.” La paraula esports no ha aparegut ni un sol cop en el comiat.

La dimissió de Huerta ha començat a agafar cos aquest matí quan El Confidencial ha informat que fa un any havia pagat més de 200.000 euros a hisenda per frau en ser enxampat amb irregularitats en els exercicis de 2006, 2007 i 2008. El presentador de televisió primer ha descartat plegar, però les pressions dins del partit i l’aparició d’un vídeo de Pedro Sánchez de fa uns anys afirmant que faria dimitir que hi hagués intentat enganyar hisenda han comportat el canvi de decisió d’un ministre que ja va ser qüestionat des del primer dia per tuits polèmics amb continguts xenòfobs i insults als independentistes. Encara no havia triat secretari d’estat per l’Esport arran del no de Vicente del Bosque. Havia anunciat que seria una dona, sense dir-ne el nom.