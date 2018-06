Paco Sedano, per sempre

Paco Sedano volia acomiadar-se com cal de la gent que l’ha animat durant les darreres onze temporades a can Barça. Volia dir adeu al Palau Blaugrana i per això va anunciar ahir la seva retirada. Li queda futbol sala, però ha decidit posar al davant la seva filla, la parella i la família. “És la decisió més difícil de la meva vida”, va dir ahir, envoltat d’amics i aferrat a un paper on duia una llarga llista d’agraïments. “Espero que em quedin tres partits”, hi va afegir, fent referència a la final que disputen el Barça i l’Inter, amb avantatge 2-0 per als madrilenys. El porter de Móstoles serà titular avui (21.15 h, Esport 3) en un tercer assalt de vertigen en un Palau Blaugrana ple a vessar. Precisament, a la zona d’honor del feu culer hi penjarà ben aviat la samarreta del mateix Sedano amb el número 28. Serà el primer jugador de la secció de futbol sala a qui el Barça retirarà el dorsal.“És la millor manera de tancar una trajectòria que mai m’hauria imaginat”, va analitzar. Paco Sedano considera que amb Juanjo –i Dídac, que vindrà la temporada vinent– deixa la porteria en molt bones mans, creu que Sergio Lozano serà un gran capità i assegura que és un “fins aviat”, no un adeu. El Barça li mantindrà en excedència la plaça que fa uns mesos va acceptar com a membre del projecte de formació Masia 360 i quan ell decideixi tornar de Móstoles, on se’n va a viure, es podrà incorporar. “Ens ha donat una lliçó de vida a tots”, va dir Albert Soler, director dels esports professionals del club. Avui, sobre el parquet del Palau Blaugrana, que l’admira, vol donar l’enèsima lliçó esportiva per tal de forçar un quart partit en la final de la lliga.