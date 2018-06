Tarragona 2018 ja té definits els horaris

El comitè organitzador ja ha fet públic els horaris dels 33 esports dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que es disputaran entre el 22 de juny i l’1 de juliol. Les proves es faran a la ciutat de Tarragona en el marc de l’anella mediterrània de Camp Clar –la joia de la corona amb el Palau d’Esports Catalunya amb capacitat per 5.00 espectadors, la nova piscina olímpica i la remodelada pista d’atletisme– i en els quinze municipis seu, tretze dels quals són del Camp de Tarragona. Barcelona serà la seu de la hípica i Castelldefels albergarà les proves de rem i piragüisme. El mateix dia de la inauguració que es farà al camp del Nàstic, ja hi haurà disciplines que entraran en acció. en els Jocs Mediterranis hi participaran 3.600 esportistes. .