Laura Orgué també s’imposa en la tercera prova de la copa del món

Les catalanes han repetit protagonisme en la tercera prova de la copa el món de Trail Running celebrada avui a Livigno. La barcelonina Laura Orgué s’ha imposat i la igualadina Sheila Avilés ha estat segona.

Laura Orgué ha dominat gairebé tota la prova de la Livigno SkyMarathon. La barcelonina ha anat primera tota la cursa, excepte en l’última pujada, en què Sheila Avilés, companya d’equip, l’ha superada, abans que la darrera baixada hagi comportat un nou canvi de posicions, amb la barcelonina imposant-se amb 35 segons d’avantatge. “M’he trobat molt bé des del principi. He liderat la carrera, la primera pujada i la baixada, molt bé, i totes les crestes, també. La Sheila, que anava segona, m’ha avançat, però en els controls que he anat passant m’han dit que la tenia a un minut i mig, així que com que em trobava molt bé he anat a la caça de la meva companya de RSM i poc a poc ho he anat aconseguint. Crec que les dues hem fet una molta bona cusa. El dia ha estat espectacular i el recorregut m’ha agradat molt i malgrat l’estrès quan m’he perdut, l’he pogut gaudir molt, així que molt contenta. La corredora catalana està rendint a alt nivell i Livigno se suma a la victòria aconseguida en la primera prova en la Transvulcania, mentre que en la Zegama-Aizkorri va ser segona.