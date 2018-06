El Barça força el cinquè als penals i després d’un gol a l’últim segon

El Barça ha tingut molts problemes per traduir la superioritat en gols i Movistar Inter ha estat campió durant vuit segons, però dimarts hi haurà cinquè partit en la final de la lliga. El desenllaç ha estat increïble amb gol visitant a falta de nou segons i empat català sobre la botzina de Dyego, l’heroi de la tarda (3-3). El marcador no s’ha mogut a la pròrroga i el duel s’ha decidit en els penals. Carlos Ortiz ha enviat el primer al pal i els blaugrana no n’han fallat cap.

El Barça ha estat molt superior a la primera meitat, però no s’ha traduït en el marcador. L’inici ha estat mogut, amb ocasions als dos bàndolsi els visitants s’han avançat en una jugada d’estratègia. Ricardinho l’ha posada Gadeia s’ha tret un fort xut per fer el 0-1 en el minut 4. A punt ha estat de repetir tres més tard, però ha topat amb el travesser. Malgrat tot, qui ha dut la veu cantant i ha arribat més cops a la porteria rival ha estat el combinat blaugrana. Santana l’ha tinguda i el pal li ha negat l’empat a Rafael. Lozano també ha pogut dur la igualada en el marcador amb un doble penal, que ha aturat Jesús Herrero. La insistència local ha rebut el premi a tocar del descans amb una assistència de Rivillos que Dyego ha connectat lliscant pel terra en l’1-1.

La dinàmica s’ha repetit a la segona part, amb menys arribades del Barça. El partit semblava anar cap a la pròrroga quan a manca de quatre minuts Lozano ha culminat a la perfecció una transició ofensiva en el 2-1. El Movistar Inter ha arriscat aleshores per obligació amb un porter jugador. El factor sort, mala sort en aquest cas, ha aparegut a 1’41” de la conclusió amb un xut de Gadeia que ha desviat un xic un defensor al fons de la xarxa. Revillos ha tingut una ocasió molt clara a falta de 45 segons i Rafael ha congelat el Palau amb una mitja volta letal a falta de nou segons. Però s’ha fet justícia i Dyego ha retornat la igualtat a falta de nou dècimes.

El Movistar ha acusat el cop de veure’s campió durant vuit segons i a la pròrroga el domini del Barça s’ha mantingut, però el pal ha negat el quart a Revillos i els penals han decidit.