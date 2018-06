Ferrao, recuperat pel partit decisiu

Bona notícia per a Andreu Plaza, que recupera a Ferrao per al decisiu partit que el Barça Lassa jugarà demà a la pista de l’Inter Movistar. El jugador brasiler, que en l’últim partit al Palau Blaugrana va patir una commoció que el va obligar a passar la nit a l’hospital, ha rebutl’alta mèdica i s’ha entrenat avui amb els seus companys amb total normalitat, fet que demostra que està a punt per jugar l’últim partit de la temporada. “Si entra en la convocatòria vol dir que comptem amb ell al 100%”, ha dit Plaza, que recupera un jugador important per al partit de demà. El Barça, que van perdre els dos primers partits de la final contra l’Inter Movistar, han aconseguit forçat el cinquè partit amb dos partits emocionants, sobretot el darrer, que es va decidir als penals.