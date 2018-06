“Lluitar per dues medalles a Berlín és molt llaminer”

Si Ilias Fifa em va guanyar en l’europeu d’Amsterdam fent trampes, m’ha decebut moltíssim i potser no li ho arribaré a perdonar mai

Adel Mechaal (Jebha, 1990) ha estat escollit per segona vegada –ja ho havia estat el 2015– millor atleta català de l’any. El títol europeu de 3.000 m en pista coberta a Belgrad i el quart lloc en els 1.500 m del mundial de Londres, entre altres fites, avalen la distinció d’un atleta que no ha tingut una trajectòria gens fàcil, començant pel procés per obtenir la nacionalitat espanyola. En l’any en curs ja ha estat cinquè en els 3.000 m del mundial indoor de Birmingham i a l’estiu afronta el seu repte més ambiciós, obtenir dues medalles (5.000 i 10.000 m) en l’europeu de Berlín.

Com va la preparació?

Físicament, estic en un dels millors estats de forma de la meva vida. Vaig debutar en els 10.000 m amb 27:50, però un problema en una costella ha modificat una mica la meva manera de córrer, i això m’està comportant algunes molèsties musculars. Vaig tenir un petit accident amb els pesos al gimnàs, just abans d’anar a competir a la Golden Gala de Roma, i a Estocolm encara em molestava. Quan feia un sobreesforç i intentava agafar aire profund notava una petita punxada, però la setmana passada vam fer unes proves i ja s’ha descartat que hi hagi cap ruptura. Només és un petit cop i ja puc entrenar-me amb tota normalitat. No és res greu i crec que arribaré a l’europeu de Berlín en el millor punt de forma, i espero que aquest any no em passi com a Amsterdam [va ser segon en els 5.000 m] i pugui pujar a dalt de tot al podi.

Quins són els seus plans més immediats?

El meu gran objectiu, òbviament, és l’europeu de Berlín. En els 10.000 m tindré com a grans rivals els turcs d’origen kenyà, i de cara al 5.000 m el repte és intentar millorar la plata que vaig aconseguir fa dos anys. Després de l’europeu, l’altre gran objectiu serà lluitar per accedir a la final de la Lliga del Diamant a Brussel·les en la prova dels 5.000 m. Per aconseguir-ho, però, haig de córrer els 3.000 m de Rabat i de Londres, i acabar entre els cinc primeres per guanyar-me la plaça per a la final.

Oficiosament, té la plaça en 10.000 m, però la mínima europea en 5.000 m (13:38.00) encara no l’ha aconseguida. On ho intentarà?

El 14 de juliol, en el trofeu Federacions que es farà a Granollers. Encara que es tracti d’un campionat i, per tant, no hi hagi la participació de llebres, penso que tinc la mínima al meu abast. M’ho jugaré tot a una carta. Intentarem aconseguir la mínima i de passada col·laborar en una nova victòria de la federació catalana en el campionat.

El veurem també en el míting de Barcelona, l’11 de juliol?

Si, ja està confirmat. Guardo molt bon record de l’any passat, quan vaig fer el doblet del campionat d’Espanya a l’estadi Serrahima i vull tornar-hi.

Com va sortir la idea d’anar a fer una estada a Etiòpia?

El 2016 ja hi vaig fer una petita preparació i em va anar genial perquè quan vaig tornar vaig fer marca personal en 1.500, 3.000 i 5.000 m. Vaig decidir tornar-hi perquè vull lluitar per tot a Berlín. I aquest cop la preparació ha anat fins i tot millor, i això em dona una confiança immensa, tot i aquest problema que he tingut a les costelles. A 2.800 metres d’alçada et falta oxigen per tot arreu, i quan tornes aquí i fas entrenaments de velocitat notes una millora molt gran.

Tenint en compte que altres temporades preparava els 1.500 m i aquesta ha apostat per doblar 5.000 i 10.000 m, han variat molt els seus entrenaments?

Sí, l’Antonio Serrano ha variat una mica els entrenaments i jo també he necessitat un procés d’adaptació. Durant un mes continuarem amb aquest volum d’entrenament, però en les últimes setmanes ja farem una preparació específica de campionat per si les curses són tàctiques acabar el més ràpid possible. He de continuar patint aquest mes i després ja tornarem a la tònica prèvia del mundial de Londres. Ara estic fent molta càrrega de quilometratge, i això també em resta frescor el dia de les competicions.

Li he sentit dir al fondista aragonès Toni Abadía en una entrevista que no vol doblar perquè no vol treure una altra plaça a un company. Segur que veus les coses diferents.

Jo soc molt egoista, i per això doblo en els campionats. Miro per mi mateix. L’atletisme d’elit no és un esport d’amistats. En Toni Abadía, encara que no ho digui, el que vol és deixar la plaça a Carlos Mayo en el cas que es recuperi. Jo vull doblar perquè penso que puc representar l’equip espanyol millor que cap altre atleta. En els últims sis campionats d’Espanya he doblat sis vegades i he aconseguit dotze medalles. Això vol dir que fins i tot doblant i sense ni un dia de descans he aconseguit batre els altres atletes espanyols. En l’europeu de Berlín competiré dimarts en els 10.000 m i tindré quatre dies de descans, fins dissabte, per córrer la final de 5.000 m. Si sense descans soc capaç de superar-los, penso que amb quatre dies pel mig puc arribar molt millor que els altres.

Per què no competeix en els Jocs Mediterranis?

Es fan en unes dates que no encaixaven bé en la meva preparació per a l’europeu. Com t’he dit, estic fent molt volum d’entrenament, i per córrer a Tarragona hauria d’abaixar el pistó. En aquest sentit, es podria dir que he cedit la meva plaça a un altre company. La meva preparació va molt millor que l’any passat i penso que en els 3.000 m puc estar a l’entorn de 7:30, i els 1.500 m entre 3:31 i 3:32. Em feia il·lusió ser a Tarragona, però hem preferit no sortir del guió que tenia planificat el meu entrenador, i el repte de lluitar per dues medalles a Berlín és molt llaminer.

Havia coincidit nombroses vegades amb Ilias Fifa tant amb la selecció catalana com amb l’espanyola. Què en pensa, de la seva implicació en aquest cas de dopatge i de la sanció de quatre anys?

És cert que havia coincidit amb ell en moltes competicions, i li tenia estima perquè el tracte sempre havia estat molt agradable i era de les persones amb qui més m’avenia de la selecció. De totes maneres, si haig de ser dur i crític amb ell, haig de dir que em va robar un moment molt especial de la meva carrera esportiva en la final dels 5.000 m de l’europeu d’Amsterdam. El meu pare, el meu germà, la meva mare eren allà, a l’estadi, seguint la cursa, i si aquella victòria la va aconseguir fent trampes, a mi sincerament m’ha decebut moltíssim. És un moment de la meva carrera esportiva que espero que a Berlín es repeteixi, però si no es repeteix potser no li ho arribaré a perdonar mai. Recordo l’última recta, va ser una cursa molt ajustada, l’arribada més igualada de la història. Ell va ser el just guanyador en aquell moment, però després del que s’ha sabut del sumari de la policia, tot el que ha sortit, si és cert, que no crec que la policia digui cap mentida, realment estic molt decebut. En aquest sentit, la sanció de quatre anys crec que és justa.