Movistar Inter o Barça Lassa abraçaran aquesta nit el títol de campió de lliga. Madrilenys i catalans es veuen les cares avui (21.15 h, Esport 3) a Torrejón de Ardoz en el cinquè i definitiu duel d’una final espectacular que ha tingut de tot. Mai en la història un equip ha aixecat un 0-2 en contra en una final i el Barça, que va tornar dels dos primers partits a Madrid sense premi, té al seu abast capgirar la dinàmica. El conjunt blaugrana s’ha guanyat a pols una llicència per somniar. I això que el 2-3 del madrileny Rafael Rato dissabte quan faltaven nou segons per al final del temps reglamentari semblava definitiu, però la inspiració i la convicció de Dyego va permetre empatar el quart duel i sumar, a la tanda de penals, el segon triomf per al Barça. “He vist un parell de vegades el partit repetit i encara tinc un sobresalt amb el final”, explicava ahir Andreu Plaza, l’entrenador del Barça. “Va ser un final èpic però mereixíem no haver patit tant. Vam fer oportunitats suficients per guanyar abans”, va afegir el tècnic, que considera que l’Inter basa molt el seu joc a aprofitar els errors dels rivals.

El Barça, que no havia guanyat cap dels set primers cara a cara d’aquesta temporada entre els dos conjunts, ha sumat dos punts al Palau i avui pot tornar a alçar un títol que no guanya des de fa quatre anys –el Movistar Inter ha alçat les darreres lligues–. Enguany, es repeteix la història de la final de la temporada passada en què els madrilenys van fer-se amb el títol en el darrer assalt. “Les dinàmiques han canviat; el viatge a Madrid de l’any passat va ser molt trist perquè perdre el quart partit al Palau per 1-6 va ser molt dur. L’havíem cagat nosaltres i ens va afectar molt”, va explicar Plaza ahir. El darrer partit que han guanyat els blaugrana a Torrejón és, precisament, en aquella serie final i des d’aleshores el triomf es resisteix. “Anem a trencar estadístiques”, va assegurar Plaza ahir. “Aixecar un 2-0 seria històric”, va afegir Dyego, l’heroi del quart partit.

Quan les cames pesen, l’equip que estigui mentalment més fort s’ho endurà. Però, de moment, el Barça ha demostrat estar en la bona línia i amb la mentalitat intacta. “No estem eufòrics, al contrari. Estem serens i conscients que tenim una gran oportunitat davant que fa una setmana no esperàvem tenir”, va concloure Andreu Plaza.