Derrota contra Estats Units en el debut a la Super Final

La selecció espanyola, amb set catalans, ha perdut el primer partit de la fase de grups de la Super Final de la lliga mundial contra els Estats Units 8-6. El combinat dirigit pel barceloní David Martín ha arribat al descans perdent per la mínima (5-4) i en el segon acte no ha pogut remuntar. En principi, els espanyols sortien com a favorits, però no ho han plasmat a la piscina i això que en el segon quart s’havien situat amb dos gols d’avantatge (2-4), però s’han encallat i els nord-americans han replicat amb quatre gols consecutius. L’olotí Blai Mallarach ha quallat una actuació molt efectiva i ha estat el màxim golejador de l’enfrontament amb quatre gols, mentre que els altres dos els ha marcat el navarrès de l’Atlètic Barceloneta, Alberto Munarriz.

Demà, els de Martin tindran un veritable test de nivell contra Croàcia, la campiona del món, que avui ha golejat el Kazakhstan (15-6) i divendres tancarà la fase de grups amb el rival més assequible, Kazakhstan.