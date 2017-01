Amunt, amunt i fora

L'última etapa a l'Argentina de la primera setmana del Dakar va oferir un tastet de l'essència africana que Marc Coma s'ha proposat recuperar, en el seu paper de director esportiu de la prova reina dels raids. L'especial de 364 quilòmetres, en dues parts (199 per als camions), incloïa els primers trams fora de pista i, de retruc, les primeres dificultats serioses de navegació. Per acabar-ho d'adobar, l'etapa s'enfilava fins als 5.000 metres d'altitud, com a aperitiu de les tres feixugues jornades –amb especials de més de 400 quilòmetres– que esperen als participants a partir d'avui, a Bolívia, abans no arribin al dia de descans, a La Paz. En aquest escenari de Dakar pur, Joan Barreda (Honda) i Stéphane Peterhansel (Peugeot) van refermar la seva candidatura al triomf amb sengles victòries d'etapa, en motos i cotxes, respectivament.

La llei del Dakar