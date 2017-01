Les badades es paguen

Sam Sunderland va ser el més llest en una jornada de navegació certament complexa. El britànic no es va desviar ni un mil·límetre de la traçada bona i es va aprofitar de les errades de navegació dels seus rivals per endur-se la victòria i posar-se com a sorprenent nou líder de la categoria de motos. També el va beneficiar el fet que l'organització retallés l'especial fins a 219 km a causa de la pluja, que va deixar impracticable la segona part de l'especial entre Tupiza i Oruro.

Pocs hi comptaven, amb aquest gir de guió. Joan Barreda semblava un líder sòlid, però a última hora de dijous, després d'haver ampliat el seu avantatge fins als 18 minuts, es va endur un veritable garrotada en ser sancionat amb una hora per haver-se proveït de benzina fora de la zona permesa. La penalització el feia recular fins al setè lloc de la general, que passava a encapçalar Pablo Quintanilla. Barreda encara va rebre una segona estocada en equivocar-se de ruta. La seva estela la van seguir, a més, Michael Metge i Paulo Gonçalves. Més tard farien el mateixa error Pablo Quintanilla i Xavier de Soultrait.

De tantes badades en deia bé, d'entrada, Matthias Walkner, que havia obert ruta per la seva victòria en la quarta etapa i, per tant, no estava pendent de seguir el camí de ningú. Però en el quilòmetre 168 el pilot austríac també va fer una errada de navegació i va quedar desorientat entre les dunes. Sunderland es va posar líder en el WP3, i ja no va deixar el primer lloc fins a la meta improvisada, en què, a més, es va posar líder de la general.

Per a Barreda la jornada va ser letal. Va arribar 37 minuts més tard a la meta i, junt amb la sanció, ja acumula un retard de gairebé una hora i quart (12è). Quintanilla va poder salvar els mobles i continua segon de la general i Walkner finalment només va perdre dos llocs i és cinquè.

Com Sunderland, Joan Pedrero va fer una etapa per emmarcar i va quedar quart, per bé que el pilot català més beneficat de la jornada va ser Gerard Farrés. El seu sisè lloc l'empeny a la quarta posició de la general, a menys de cinc minuts del podi. També Dani Oliveras va acabar el dia amb bona nota. El pilot de Vilablareix va acabar desè.

