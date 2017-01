Farrés no afluixa i ensuma podi

La retirada de Pablo Quintanilla i la punxada d'Adrien van Beveren, que va perdre mitja hora en l'etapa d'ahir, van permetre que Gerard Farrés guanyés dues posicions en la classificació general de motos i es posés tercer i en plena lluita pel podi final. La jornada, amb dos trams cronometrats entre Chilecito i San Juan que feien un total de 449 quilòmetres, va proporcionar moments de Dakar pur i dur, ben esperats després de l'anul·lació de l'etapa reina. Canvis constants de líder, retirades il·lustres, pilots perduts i moviments en la general van ser els ingredients de l'antepenúltima jornada. I duresa, molta duresa, a causa de les altes temperatures, que van provocar el defalliment de Stefan Svitko en l'enllaç final, després d'haver acabat l'especial tercer.

Les trampes de navegació en la primera part de l'especial van passar factura a gairebé tots els favorits, que s'encreuaven entre els rierols secs cercant el traçat correcte. Michael Metge va ser qui millor se'n va sortir i qui primer va arribar a la meta, però el francès seria posteriorment penalitzat amb una hora per errades en els way points i va cedir la victòria a Joan Barreda. Sam Sunderland, per bé que va acabar dotzè, es va veure beneficiat per la retirada de Pablo Quintanilla, que poc després del km 400 de l'especial va tenir una caiguda en què es va fer un traumatisme cranioencefàlic. El lloc del xilè en la general el va passar a ocupar Matthias Walkner, mentre que Farrés es va posar en posicions de podi, un mèrit immens tenint en compte que està plantant cara a les marques oficials amb una moto privada.

També va fer una bona etapa Ivan Cervantes, que va acabar sisè i ja és entre els quinze millors de la general. Laia Sanz va finalitzar novena la primera part de l'especial i a la meta acreditava el catorzè lloc, que la situa divuitena de la general, sis llocs millor que dimarts.

Emoció en cotxes