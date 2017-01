Manlleu homenatja el gran èxit de Gerard Farrés

Igual que dijous passat a Manresa, el seu lloc de naixement, Manlleu –lloc de residència fa deu anys del pilot– es va voler afegir ahir a la festa i al reconeixement del que ha estat podi en motos amb una KTM privada en l'últim ral·li Dakar: Gerard Farrés.

La localitat osonenca va voler homenatjar el seu heroi i la plaça Major va ser l'escenari ideal, on es van reunir prop d'un miler de persones per reconèixer els mèrits de Farrés. El protagonista va rebre primer l'escalf de la gent en una rua, en què Farrés anava en moto amb el dorsal 3 i la seva família, en un cotxe descapotable pels principals carrers de Manlleu fins a la plaça. Després dels parlaments de les autoritats locals, va ser el torn de l'equip, amics i família, que van pujar a l'escenari i li van regalar una pancarta signada. Farrés va rebre de l'Ajuntament una placa commemorativa i ell va fer entrega de la samarreta de l'equip.

Tothom va reclamar per a l'any vinent una moto oficial, i Farrés va correspondre amb agraïments a tots els presents. A part dels seus companys d'equip Ivan Cervantes i Dani Oliveras, també hi eren a la plaça pilots com ara Marc Solà, Nani Roma, Xavi Pons, Joan Font i Adam Raga, a més del mecànic de Jorge Lorenzo durant molts anys –ara de Maverick Viñales–, Ramon Forcada. Gerard Farrés ha estat el sisè català que puja al podi en motos en aquesta mítica prova i també el 16è podi català en motos.