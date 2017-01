Bernie Ecclestone ja no és l'amo del ‘gran circ'

Bernie Ecclestone ja no remena les cireres dins i fora del pàdoc de la fórmula 1. “M'han destituït. Me'n vaig. És oficial. Ja no sóc el cap de l'empresa.” El directiu anglès, de 86 anys, va confirmar ahir al prestigiós mitjà alemany Auto Motor und Sport que els nous propietaris de la categoria reina de l'automobilisme, Liberty Media, l'havien forçat a afluixar del tot unes regnes que va començar a estrènyer ben fort fa prop de 45 anys. “El meu lloc l'ha pres Chase Carey. El meu nou càrrec és un d'aquells termes americans. Una cosa així com president d'honor. Aquest és el càrrec que tinc ara, tot i que no sé què vol dir”, va afegir Ecclestone. El que vol dir és que, d'ara endavant, els seus dies al despatx seran “força més tranquils”. “Encara tinc molts amics en la F-1 i prou diners per anar a alguna cursa de tant en tant”, va ironitzar.

El principi de la fi