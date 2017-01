El futur és cosa de Brawn

El futur de la F-1 es va començar a perfilar dilluns a la nit (hora catalana), quan l'empresa de comunicació Liberty Media va confirmar el relleu de Bernie Ecclestone al capdavant del grup d'empreses que en gestiona els drets, després d'adquirir-ne una participació majoritària. La successió ha pres la forma d'un triumvirat: Chase Carey és el president i conseller delegat del nou Formula One Group –com ja se sabia–, amb dos càrrecs de nova creació a les seves ordres. D'una banda, Sean Bratches –antic executiu d'ESPN–, com a director general comercial; de l'altra, Ross Brawn com a director general de competició. El fitxatge de l'enginyer anglès –antic director tècnic de Ferrari i cap de l'equip Mercedes fins al final del 2013– ha de servir per marcar el rumb de la F-1, tot plantejant una estratègia a llarg termini.

Aquí rau la transcendència del comiat d'Ecclestone de la primera línia de foc i l'arribada del nou triumvirat directiu. “Tenim una oportunitat gairebé única per treballar amb els equips i els promotors per fer una F-1 millor per a ells i, sobretot, per als aficionats”, va explicar Brawn, de 62 anys, que ha assessorat Carey des de l'arribada de Liberty Media a la F-1, el setembre passat, però no ha fet el pas definitiu fins a la marxa d'Ecclestone. Se'n dedueix que el nou rumb era incompatible amb el tarannà del magnat, per bé que Carey es va afanyar a reconèixer que “la F-1 és el que és avui dia gràcies a Bernie Ecclestone” i va assegurar que “sempre formarà part de la família de la F-1”, ara des del càrrec honorífic de “president emèrit” del grup.

Amb tot, Carey va admetre que la decisió d'apartar Ecclestone ha estat motivada per la necessitat de “fer créixer l'esport en el món actual”. De l'àmbit comercial i de les plataformes digitals se n'ocuparà Bratches, mentre que Brawn agafarà les regnes de l'apartat esportiu. És a dir, s'encarregarà de dibuixar les línies mestres dels reglaments tècnic i esportiu, que la FIA –en el seu rol d'organisme rector– haurà de ratificar. “Crec que sabem el que volen els aficionats: volen passar-s'ho bé, volen curses disputades i volen entendre el que passa”, va enumerar Brawn, en una entrevista amb la BBC. “Es tracta de trobar el camí per assolir-ho” a tres o cinc anys de vista, hi va afegir. “És un gran esport, una combinació fabulosa dels pilots i la seva personalitat, la seva rivalitat, i els cotxes i tot plegat. Ho hem d'estudiar bé per veure com podem millorar l'espectacle”, va concloure.