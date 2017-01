La gesta reviscuda

Cap a dos quarts de vuit del matí del divendres 28 de gener del 1977 –demà farà 40 anys justos–, els pilots de Seat Competició, Antonio Zanini i Salvador Cañellas, van arribar al control final del ral·li de Montecarlo. El de Viladrau havia clos l'última etapa, la cèlebre nit del Turini, en el tercer lloc absolut; el Nen, en el quart. I, per postres, el Seat privat de Salvador Servià va ser setè. La marca de Barcelona va baixar a l'arena per plantar cara en el ral·li més famós i feixuc del món als equips europeus més potents –Lancia, Fiat, Opel i Alpine, a més de diversos Porsche– i en va sortir amb el trofeu al millor equip oficial participant. Va ser l'èxit esportiu internacional més gran de Seat fins a l'assoliment del títol mundial de marques de 2 litres en el WRC, vint anys després, amb l'Ibiza Kit Car.

Han passat 40 anys, i Zanini i Cañellas es mantenen en forma. L'un va participar en el ral·li de Montecarlo Històric de l'any passat, amb el Porsche que Joan Fernández havia pilotat 50 anys abans. L'altre –amb 72 anys, segueix fent honor al sobrenom afectuós de l'època– prendrà avui la sortida de l'edició d'enguany, amb el seu copilot d'aleshores, Daniel Ferrater, de 68 anys. Ho faran al volant d'una recreació del Seat 124-1800 de grup 4 que va protagonitzar la gesta de fa 40 anys, atès que els originals van acabar fent-se fonedissos.

El desllorigador d'un projecte que ha requerit més de tres mil hores de feina va ser el rol de Cañellas com a ambaixador de Seat i pilot habitual dels seus cotxes històrics. “Si Salvador i Daniel no haguessin estat bé de salut i en forma, potser no ho hauríem fet”, reconeix Isidre López, cap del departament que vetlla per preservar i difondre el patrimoni històric de la marca. “Ens fa molta il·lusió donar-los l'oportunitat de reviure la vivència de fa 40 anys; és un plus de motivació per a tot l'equip”, hi afegeix.

Un equip petit, val a dir-ho –tot just sis persones estables–, instal·lat en una nau del recinte fabril de Seat a Zona Franca. El mateix indret on, 40 anys enrere, el servei de cotxes esportius preparava els 124 de curses, sota la direcció de l'enginyer Vicenç Aguilera (avui dia president del Circuit de Barcelona-Catalunya). La gesta reviscuda de Seat acabarà dimecres vinent, de matinada, després de cloure una nova nit del Turini. Aquest cop, l'èxit no serà el podi sinó, simplement, ser-hi.