Iannone és el més ràpid i Mack continua progressant

Andrea Iannone, substitut de Maverick Viñales a l'equip Suzuki, va ser el més ràpid en la segona jornada d'entrenaments de Moto GP al circuit de Sepang. El pilot italià va millorar en dues dècimes el millor temps de la primera jornada, de Casey Stoner (Ducati), que ahir no va prendre part en els entrenaments. Iannone va aturar el cronòmetre en 1:59.452. Just darrere seu, a quatre dècimes de distància, va arribar Maverick Viñales (Yamaha), que va millorar un lloc el resultat de dilluns i va tornar a ser més ràpid que el seu nou company d'equip Valentino Rossi, que va ser quart. El campió del món, Marc Márquez (Honda), va acabar desè, a més d'un segon del millor temps, i just darrer seu va finalitzar Aleix Espargaró (Aprilia). Dani Pedrosa (Honda) va ser sisè i Pol Espargaró (KTM), vintè. Tito Rabat va tenir una caiguda en què es va fer una fractura al cinquè metacarpià de la mà dreta, una fractura al primer dit del peu dret i un trencament parcial del lligament del quàdriceps esquerre. Rabat havia de tornar la nit passada a Barcelona per ser visitat a la clínica Dexeus.