Fantasies d'ahir i d'avui

Fer un trial dins d'un palau cobert per promocionar la revista Solo Moto, que havia fundat tres anys abans. D'aquesta fantasia sorgida de la ment inquieta de Jaume Alguersuari va néixer el 1978 el Trial Indoor de Barcelona, que diumenge celebrarà la 40a edició al Palau Sant Jordi. L'esdeveniment es va presentar ahir al Museu Olímpic i de l'Esport, en un acte que va comptar amb la presència del primer i l'últim vencedor, Jaume Subirà i Toni Bou, tots dos amb Montesa, a més de Jordi Tarrés –fa 30 anys va revolucionar el pilotatge del trial– i quatre pilots més que competiran diumenge a la tarda, tots amb motos fetes a Catalunya (també hi serà la gironina Gas Gas): Adam Raga (TRS), Albert Cabestany (Sherco), Jeroni Fajardo (Vertigo) i Takahisa Fujinami, company de Bou a l'equip Montesa Honda.

Per a tots ells el Trial Indoor de Barcelona no només serà una prova “especial” pel fet de competir a casa –el veterà Fujigas viu a l'Empordà des de fa anys–, també serà la primera cita puntuable del campionat del món d'X-Trial, la denominació oficial d'aquesta modalitat de fora d'asfalt sota sostre. Vet aquí el gran triomf d'aquella fantasia de fa 40 anys, que des de l'antic Palau d'Esports del carrer Lleida va donar a conèixer una variant de l'especialitat que el 1993 va adquirir el rang de mundial de la FIM. Si el trial a l'aire lliure va néixer a Escòcia fa més de 100 anys (la primera edició dels Sis Dies d'Escòcia data del 1909), una altra nació sense estat, Catalunya, va inventar el trial indoor, ara X-Trial. Subirà, el pioner –“la gent no sabia ben bé què anava a veure”–, va il·lustrar ahir la gran evolució que ha experimentat la modalitat en quatre dècades: “Nosaltres ballàvem el vals, i això d'ara és més aviat hip hop.”

I si els Sis Dies són la cita més important del món a l'aire lliure, la prova reina sota sostre és Barcelona. Per tal de celebrar l'efemèride com es mereix, el promotor RPM-MKTG ha pensat una posada en escena d'alta volada i molta emotivitat. Per començar, al Sant Jordi hi seran ni més ni menys que una cinquantena dels 82 pilots que han disputat les 39 edicions anteriors, incloent-hi nou dels onze guanyadors: Toni Gorgot, Andreu Codina, Bernie Schreiber, Doug Lampkin, Marc Colomer i els ja citats Subirà, Tarrés, Raga i Bou. Eddy Lejeune és l'únic que no hi serà, mentre que el pare i les filles de Diego Bosis hi assistiran en representació del pilot italià, mort fa cinc anys.