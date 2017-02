Nou recital de Bou

Toni Bou va vèncer el trial indoor de Barcelona i ja encapçala el mundial d'X-Trial, que per primer cop arrencava al Palau Sant Jordi. El de Montesa va sentenciar la cursa en la sisena de les vuit zones de la final, quan Adam Raga va fer el tercer fiasco –va excedir els límits de la zona– i tot seguit el vint cops campió del món va sumar un altre zero. El definitiu. Però l'apoteosi d'una emotiva vetllada de trial es va viure en l'última zona, quan el pilot de TRS ja tenia el segon lloc al sarró i va provar de superar la zona d'aigua, que s'enfilava a la tribuna, sobre la roda posterior. Per l'espectacle; pels 9.600 aficionats que no paraven d'animar; per arrodonir, en fi, el 40è aniversari de la prova on va néixer el trial sota sostre. Li va faltar ben poc. Rere seu, Bou va recollir el desafiament i va anar salvant obstacles amb un wheelie immens. La seva mestria damunt la moto va ensorrar el Sant Jordi. Per onzena vegada. Encara no havia fet 20 anys quan, el 2006, Bou va competir per primer cop en el trial de Barcelona. I va guanyar. L'any següent va començar el seu regnat en el trial. D'aleshores ençà, només Raga ha estat capaç de guanyar-lo al pavelló de l'anella olímpica, el 2008.

Ahir el tarragoní va plantar cara al pierenc en la ronda classificatòria –van acabar empatats–, però un parell d'errades en la final el van despenjar. Bou va començar la prova amb un fiasco en la primera zona classificatòria –igual que Raga i Albert Cabestany–, però es va refer i a partir d'aquí va poder gaudir del contacte amb el públic que omplia el Sant Jordi. A la final, també hi van arribar Cabestany i Jeroni Fajardo. El gironí del Moto Club Baix Berguedà va empatar amb el tarragoní de Sherco i va tornar al podi del Sant Jordi per primer cop des del 2012: va ser més ràpid en la zona de velocitat que servia per desempatar. Els protagonistes de la gran final, doncs, van ser els sospitosos habituals. Se'n dedueix que el trial català segueix dominant el panorama mundial, però el cas és que encara no s'albira el relleu dels asos actuals.

Emotiu homenatge