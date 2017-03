Viñales, segon en el primer dia d'entrenaments

Maverick Viñales (Yamaha) va començar els últims entrenaments abans de l'inici del mundial amb la segona posició. El pilot de Roses, el més ràpid en els passats entrenaments de Sepang i Phillip Island, va fer un temps d'1:55.179 en la volta 49 de les 60 que va fer al circuit de Losail, escenari on tindrà lloc la primera prova el 26 de març. Només el va superar l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), amb un temps que va ser tres dècimes millor (1:54.819). El campió del món, Marc Márquez (Honda), no va tenir la seva millor jornada a causa de dues caigudes que no van tenir conseqüències físiques però que van condicionar la seva actuació. El lleidatà només va poder quedar dotzè, a més d'un segon del millor temps.

Ducati va demostrar l'efectivitat de la seva moto al circuit qatarià amb tres dels seus pilots entre els cinc primers. Karel Abraham va acabar quart i l'excampió del món Jorge Lorenzo, cinquè. La primera Honda va ser la de Cal Crutchlow, que es va posar tercer (1:55.420). Entre la resta de catalans, el millor va ser Dani Pedrosa (Honda), que es va classificar en la vuitena posició (1:55.692). Els altres no van tenir el seu millor dia. Aleix Espargaró (Aprilia) va acabar tretzè (1:55.916); Àlex Rins (Suzuki), divuitè (1:56.589); Pol Espargaró (KTM), dinovè (1:56.665), i Tito Rabat (Honda), 21è (1:57.455). Avui es disputarà la segona de les tres jornades d'entrenaments de Moto GP que es faran a Qatar.