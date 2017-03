Viñales amenaça el rècord

A la recta de Losail les Ducati volen, però si els temps de la penúltima jornada de pretemporada són rellevants, alguna tecla bona han tocat a Yamaha perquè Maverick Viñales completés una sessió com la d'ahir. El seu 1:54.455 millora el rècord de volta ràpida en cursa del circuit (de Jorge Lorenzo, en 1:54.927, l'any passat) i queda a molt poc de la millor volta absoluta, també del mallorquí (2008) amb pneumàtics de qualificació, just un segon inferior (1:53.927) i que no sembla gens utòpic batre d'aquí a dues setmanes, amb les garrofes en joc.

Viñales ha treballat bé. Acaba de passar d'una moto (Suzuki) molt receptiva amb els gestos del pilot als revolts a una altra (Yamaha) més reticent a ser forçada però més ràpida si se sap aprofitar i no es confia tot a la frenada (com havia de fer a Suzuki). Per sort per a ell, no ha anat a Ducati ni a Honda... El ritme de l'empordanès ahir va ser d'1:55 mitjans i alts, però va aconseguir set voltes en 1:55 baix.

Però Yamaha també ha treballat bé. Ho demostra el fet que Valentino Rossi, a qui baixar a 1:55 li va costar quatre tandes, fos capaç de saltar de l'1:56 a l'1:54 en les tres últimes voltes, això sí, amb una moto preparada especialment per a això. Fins i tot la Yamaha Tech 3 de Jonas Folger i l'Honda LCR de Cal Crutchlow també van acreditar una progressió semblant. Aleix Espargaró (Aprilia) va ser consistent en els 1:56, però li va costar molt baixar a 1:55.

Márquez, a la seva