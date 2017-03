Serà el millor Costa Brava de la història

RallyClassics celebrarà les 65 edicions amb una foto amb el màxim nombre d'antics guanyadors del Costa Brava, que es farà al podi de sortida, situat a l'avinguda Ramon Folch de Girona. Entre d'altres, hi haurà Tony (1982), Dario Cerrato (1990), Joan Fernández (1962, 66 i 67) i Manel Juncosa (1968 i 70). I també Dani Solà (2006) –campió del món júnior el 2002, amb Àlex Romaní com a copilot–, que participa en l'edició d'aquest any amb un BMW M3 Fina.