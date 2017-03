Aquest any sí

El domini de Mercedes d'ençà que la F-1 va estrenar els motors híbrids, el 2014, mai havia trontollat tant com ara, quan els equips ja són a Austràlia per encetar, aquest cap de setmana, el 68è curs de la categoria reina de l'automobilisme, en el circuit semipermanent de Melbourne. El reglament tècnic ha canviat de manera substancial –no en l'apartat mecànic, però sí en la fesomia aerodinàmica, amb cotxes i pneumàtics més amples– i això acostuma a capgirar la jerarquia al capdavant del grup. Si ens hem de guiar pel que es va veure durant la pretemporada al Circuit de Barcelona-Catalunya, Ferrari ha endevinat la tecla amb el disseny de l'SF70H. És cert que Mercedes va dur a terme uns tests hivernals immaculats, amb una simulació de cursa ja el segon dels vuit dies, però també és veritat que Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen tallaven el vent vallesà gairebé sense voler-ho. A Montmeló encara ressona la caiguda de voltes del V6 italià, quan el pilot alemany va fer el millor temps el penúltim dia de proves aixecant el peu de manera ostensible en l'últim revolt, per no fer més soroll del compte. A més, Ferrari va esperar fins a la recta final de la pretemporada per muntar les cobertes més toves –els compostos supertou i ultratou, que, junt amb el tou, són els que s'usaran a Melbourne–, mentre que Mercedes ho va fer ja el segon dia. Els resultats dels tests sempre cal agafar-los amb pinces, perquè els programes respectius dels equips no són comparables directament i, com hem vist, ningú no ensenya totes les cartes. Però és clar que Ferrari ha fet un pas de gegant respecte de l'any passat (el segon curs sense victòries de Maranello en tres anys).

Contradir la història

Val a dir que Mercedes encara és l'equip a batre –no debades, ha guanyat 51 de les 59 curses disputades des del 2014–, però la història diu que mai cap equip ha estat capaç de mantenir l'hegemonia durant un canvi de reglament de l'abast de l'actual (sense anar gaire lluny, l'estrena dels motors híbrids va posar fi al regnat de Vettel i Red Bull). Per acabar-ho d'adobar, el terrabastall aerodinàmic no ha estat l'únic embolic que ha sacsejat la monolítica organització de Mercedes. El campió del món, Nico Rosberg, va deixar l'equip de l'estrella amb un pam de nas l'endemà de coronar-se, quan va anunciar la seva retirada amb efecte immediat, de manera que Lewis Hamilton té un nou company, Valtteri Bottas, que havia de ser el cap de files de Williams. El finlandès va trucar al cap de Mercedes, Toto Wolff, tan bon punt es va assabentar de la fugida de Rosberg. L'interès de Williams per fitxar l'antic director tècnic de Mercedes, Paddy Lowe, va ser la clau de volta que va permetre tancar l'acord, juntament amb la predisposició de Felipe Massa per desdir-se del seu retir i ocupar la vacant de Bottas al costat del debutant Lance Stroll. Tanmateix, Mercedes no va trigar gens a neutralitzar la pèrdua de Lowe, amb el fitxatge de James Allison, l'ex-director tècnic de Ferrari. L'equip italià no ha buscat un substitut en el mercat, sinó que ha recorregut a la promoció interna per cobrir la baixa. Com de reeixida ha estat la nova gestió tècnica de Mattia Binotto –ascendit de responsable de la mecànica a coordinador de tot el projecte tècnic– ho fa palès el rendiment del nou bòlid vermell a Montmeló.

El tercer candidat