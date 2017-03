De rècords i records

Aquesta serà una edició del ral·li Costa Brava superlativa, difícil de superar. En anys anteriors valia la pena entretenir-se a destacar les màquines més espectaculars i els pilots més coneguts que hi prenien part. Aquesta vegada són tantes les màquines i els participants (160 equips) que és una obvietat. La llista d'inscrits mareja. Dels 84 del 2016 (35 en velocitat) i els 102 (36 en velocitat) es passa a 160, una xifra que situa la cursa al nivell de les llegendàries d'Europa. A més, entre equips de velocitat (72) i Legend (37) –novetat d'aquest any, amb vehicles similars als de velocitat–, la cursa contra el cronòmetre és majoritària sobre la regularitat, menys espectacular per al públic, al qual només pot aturar la previsió de pluja.

De les màquines, el mostrari és enorme per varietat i quantitat, però no hi falten els Lancia Stratos, 037 i Delta, els Ford Sierra Cosworth, BMW M3, totes les variants possibles de Porsche 911 i Ford Escort, BMW 2002, Opel Manta i Ascona, Audi Quattro (fins i tot un S1 curt), R-5 Turbo i altres vehicles més exòtics i també més moderns. Dels pilots, l'estrella és François Delecour, que encara disputa ral·lis del mundial amb vehicles GT (Porsche 911 i 124 Abarth), però també Maurizio Verini, Tony Carello (aquests dos, guanyadors del Costa Brava i excampions d'Europa), Salvador Cañellas (amb el Seat 124 rèplica del que va fer podi a Montecarlo el 1977), Lucky o Erik Comas, per exemple. No tots ocuparan les primeres posicions, a les quals aspiren els especialistes europeus com Mats Myrsell, Valter Jensen, Christophe Vaison, Serge Cazaux, Lucio Da Zanche, el finlandès Silvasti i els millors espanyols (Xesús Ferreiro, Daniel Alonso o Ander Arana).

La repercussió internacional –el Costa Brava és el primer ral·li dels nou que formen el campionat d'Europa– és la gran responsable d'aquest creixement. Dels 72 inscrits en velocitat, 43 són estrangers, 18 catalans i 11 de l'Estat espanyol.

El parc d'assistència es desplaça de Fontajau a Domeny i la primera etapa té un tram menys però tots diferents, mentre que el parc tancat es manté a la Copa.