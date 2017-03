La nova fórmula 1 troba el revulsiu

Sebastian Vettel i Ferrari van vèncer i la nova fórmula 1 va convèncer. La victòria del tetracampió alemany i l'equip italià en el GP d'Austràlia –la cursa en què s'estrenaven els bòlids de mida XL, força més ràpids que els antics– ha estat el revulsiu que buscava la categoria reina per revifar l'emoció i la competitivitat que semblaven endormiscades pel domini de Mercedes. La d'ahir va ser la novena de les 60 curses disputades en l'era híbrida de la F-1 –d'ençà del 2014– en què no s'imposava una fletxa de plata, però tot just la segona en què els bòlids de Brackley sortien derrotats en una cursa franca, sense el concurs d'entrebancs aliens a la competició pura.

Igual com en la primera ocasió, a Malàisia, el 2015, el botxí va ser Vettel i la daga, el bòlid vermell; com llavors, una combinació letal de ritme i encert tàctic va fer repicar les campanes de Maranello. La pressió de Vettel a Lewis Hamilton va empènyer Mercedes a anticipar l'aturada a boxs de l'anglès, que tot seguit va patir el tap de Max Verstappen, que encara no s'havia aturat. Va perdre tot just un parell de segons, suficients per veure impotent com Vettel es reincorporava a la pista davant seu després d'aturar-se, sis voltes més tard.

Mentrestant, ara amb la pista lliure, Vettel girava com una piconadora (1:28 baixos), de manera que els 21.1 que Hamilton cedia en la volta 19 –suficients per mantenir el primer lloc virtual–, lluny d'encongir-se, s'havien estirat fins als 23.2 en la 22. El coixí era suficient, i llavors Ferrari va fer aturar el seu cap de files, que va trigar 21.9 en tornar a la pista, just al davant de Verstappen i Hamilton. Quan el Red Bull va sortir del mig dues voltes més tard, Seb ja avantatjava Lewis de sis segons. I, per si no fos prou, aquest muntava unes rodes més gastades.

A can Mercedes patien perquè Vettel pogués desbancar Hamilton si s'aturava abans i treia suc del plus de velocitat d'un joc de rodes nou, però no van calibrar prou bé el risc de caure enmig del trànsit si anticipaven l'aturada. Els 21.7 segons que Lewis va perdre en la visita als seus mecànics el van relegar rere el Red Bull de Verstappen, que va ser un mur per al tricampió, tot i que l'holandès encara bregava amb les rodes que havia estrenat dissabte.

Val a dir que Hamilton se'n va sortir prou bé en l'instant decisiu de la sortida, mentre que el Ferrari número 5 ja en va fer prou parant els peus a l'altre Mercedes, de Valtteri Bottas, des del costat brut de la graella. A partir d'aquí, però, Vettel va encalçar el líder sense descans. Acostumat a escapolir-se al capdavant, Hamilton de seguida es va començar a queixar de falta d'adherència (volta 3) i de sobreescalfament dels pneumàtics (volta 10), mentre intercanviava voltes ràpides amb la bala vermella. Vettel s'hi havia acostat a menys d'un segon quan el W08 es va aturar al final de la volta 17, per desempallegar-se de les rodes ultratoves i muntar les toves per anar fins al final –la mateixa tàctica que emprarien els quatre primers classificats.

Mercedes es va arribar a plantejar fer dues aturades per contraatacar, però al final va haver d'abaixar el cap. És indubtable que el tap de Max va fer possible la derrota platejada –“Sebastian ens deu una cervesa!”, va etzibar el cap de Milton Keynes, Christian Horner–, però tant o més hi va pesar el ritme del Ferrari, que al cap i a la fi va ser el que va provocar la pífia estratègica dels vigents campions. El regnat de l'estrella encara no es pot donar per liquidat –només faltaria–, però això no és obstacle per sentenciar que, ahir, van marxar de Melbourne ben escaldats.

Si més no, Bottas va donar un doble podi a Mercedes. En la seva primera cursa de platejat, el finlandès va rodar tercer de punta a punta, però es va despenjar del capdavant en la primera tirada, abans de revifar un cop va haver muntar les rodes toves. De 9.6 que cedia al seu company en la volta 16, s'hi va acostar fins a menys de dos en la 50. Llavors, el box de l'estrella va congelar les posicions i l'objectiu de Valtteri va passar a ser la millor volta de la cursa, que es va jugar amb el seu compatriota Kimi Räikkönen en el penúltim dels 57 girs –un menys dels previstos perquè la sortida es va haver de repetir en encendre's una llum d'avís sense motiu–. Amb un 1:26.593, Bottas va batre el rècord híbrid provisional de Vettel (1:26.638), però uns segons més tard Kimi el va rebaixar en 55 mil·lèsimes més, per endur-se la seva 44a millor volta en cursa. El segon Ferrari també va perdre pistonada amb les cobertes ultratoves, però si més no va parar els peus a Verstappen en la tirada final, en què l'holandès volava amb un joc de supertoves.

El millor dels altres va ser Massa (Williams), sisè, en terra de ningú. En canvi, rere seu hi va haver una encesa lluita entre Force India i Toro Rosso per la resta de llocs dins dels punts, amb Sainz, que, primer, va deixar passar el seu company Kviat perquè –amb rodes més fresques– empaités Pérez. Quan el rus va haver de fer una segona aturada per reomplir el sistema pneumàtic que acciona les vàlvules del motor, ho va prova el madrileny, però li va faltar un segon i escaig. L'últim punt se'l va endur el jove Ocon, que quan faltaven 6 voltes per al final va superar un tenaç Alonso, que tot seguit va plegar amb el fons pla del cotxe malmès.